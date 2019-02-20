Стратегическая задача – повышение уровня жизни на селе

20 февраля в Москве председатель ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.

На церемонии, состоявшейся в Гостином дворе, присутствовали сенаторы, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели представительных органов субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой информации.

Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя Послание, подчеркнул:

- Мы видим, что значительная часть чаяний и нужд людей сегодня услышаны Президентом и в ближайшее время усилиями Правительства РФ будут удовлетворены. Но в числе особо значимых для Кубани тем Послания – вопрос повышения качества жизни на селе как условие конкурентоспособности на рынках продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности.

Я уверен, все жители региона, по праву носящего звание «житницы России», с особым интересом слушали высказывания Президента о достижениях российского сельского хозяйства, перспективах его развития. На мировые рынки в прошлом году Россия поставила 44 млн тонн зерновых. В этой цифре – немалая доля и кубанского зерна, которого в 2018 году наши аграрии собрали порядка 14 млн тонн. Президент обозначил задачу: наращивать экспорт. Отдельным важным направлением должно стать присутствие нашей страны на рынках экологически чистой продукции. «На внешнем (рынке) пойдет все влет, там ничего чистого вообще не осталось», – так оценил Президент потенциал отечественного АПК.

Мы активно работаем в этом направлении. Так, на предстоящую сессию ЗСК выносится проект краевого закона, предусматривающего ряд мер правового регулирования развития органического сельского хозяйства. Значимым направлением государственной аграрной политики, проводимой властями края, станет защита экономических интересов кубанских сельхозтоваропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, содействие им в доступе на новые рынки. А базовый закон о развитии производства органической сельхозпродукции на территории Краснодарского края мы намерены принять в первом полугодии этого года.

Задаче повышения качества жизни на селе в полной мере отвечает посыл Президента на усиление звена оказания первичной медицинской помощи. По программе «Развитие здравоохранения» за 2018 год на Кубани построено 28 офисов врачей общей практики. А в планах на 2019 год – строительство еще 27. Решению проблемы кадрового дефицита в сельском здравоохранении будет способствовать предложение Президента о повышении возрастной планки участников программы «Земский доктор» до 50 лет. Эта тема

особенно актуальна в условиях реализации пенсионной реформы. Разработка аналогичной программы в отношении педагогов позволит привлечь молодые кадры в сельское образование.

На создание комфортных условий жизни на селе и развитие малого и среднего бизнеса, как и в прошлом году, будет направлено порядка 1 млрд рублей.

Кроме того, на недавнем Совете законодателей Краснодарского края была рассмотрена инициатива, предусматривающая меры по обеспечению устойчивой сотовой связью и доступом в сеть Интернет жителей отдаленных малочисленных сельских населенных пунктов. Она уже направлена федеральным законодателям. Все это в комплексе позволит существенно поднять уровень и качество жизни селян Кубани.

А когда с 2020 года заработает новая Программа развития сельских территорий, поручение по разработке которой В.В. Путин дал Правительству, то результат не заставит себя долго ждать.