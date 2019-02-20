В Усть-Лабинске чиновники за день своими руками убрали 600 кубометров мусора

Город подводит итоги года борьбы с мусором

За год в Усть-Лабинске был произведен рекордный объем работ по благоустройству города. Об этом говорится в докладе главы Администрации Усть-Лабинска Сергея Выскубова. По плану, 21 февраля он выступит перед депутатами городского Совета с отчетом о проделанной работе.

Как следует из доклада, на протяжении года Администрация города вела системную борьбу за чистоту улиц Усть-Лабинска всеми доступными методами. В рамках муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» было установлено 36 новых мусорных контейнеров и 50 урн. Нуждавшиеся в ремонте контейнеры были приведены в удовлетворительное состояние.

Помимо этого, коммунальщики очистили от мусора яры по улицам Школьной, Потолчака, Маяковского, Выгонной, Вольной. И огородили яры по переулкам Олимпийскому, Курганному и на пересечении улиц Свободной и Потолчака.

Самым масштабным мероприятием по борьбе нового главы города с загрязнением Усть-Лабинска стал субботник, который прошел 11 июля прошлого года на ул. Коммунальной. Помимо специалистов коммунальных служб в нем приняли участие 20 сотрудников городской и районной администраций. В результате совместными усилиями им удалось за день вывезти с территории несанкционированной свалки около 600 кубометров мусора. Если исходить из того, что по нормативам один житель Краснодарского края в год производит 2,3 кубометра мусора в год, то объем вывезенного сопоставим с отходами Усть-Лабинска, собранными за три дня.

Примечательно, что впервые за 10 власти города нашли средства для покупки двух единиц техники для муниципального коммунального хозяйства, включая один самосвал, который был крайне необходим городу для перевозки негабаритного мусора.

Помимо борьбы с мусором, за год в Усть-Лабинске была проведена масштабная работа по благоустройству города. Так, на условиях софинансирования из краевого бюджета частично были отремонтированы улицы Горького и Центральная. А на сэкономленные от дорожных работ средства глава Администрации распорядился починить часть тротуаров на той же Центральной, Вольной, Строительной, Пролетарской и Красной. Жители города смогли оценить и новые остановки для общественного транспорта, которые появились в микрорайоне «Виноградники», по улицам Красноармейской, Ободовского и на углу Пионерской и Выгонной.