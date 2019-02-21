В КубГАУ шел бой за Родину…

Это было в нынешнюю субботу. Она выдалась такой же холодной, как и 76 лет назад, когда 12 февраля 1943 года Краснодар был очищен от немецко-фашистской нечисти.

Краснодар был освобожден благодаря мужеству бойцов 46-й армии под командованием И. П. Рослого в составе 9-й горнострелковой дивизии полковника М. Е. Евстигнеева, 31-й стрелковой дивизии полковника П. К. Богдановича, 40-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майора Н. Ф. Цепляева, 236-й стрелковой дивизии генерал-майора Н. Е. Чувакова, 10-й стрелковой бригады подполковника Н. М. Ивановского.

Это надо знать. Об этом важно помнить. «Их нет, но они с нами всегда. Они завоевали это право быть вечно рядом с живыми» — эти строки начертаны у мемориала «Вечный огонь» в Краснодаре.

На одной из просторных зеленых территорий Кубанского государственного аграрного университета в присутствии ветеранов и студентов, преподавателей и гостей прошла реконструкция эпизода той страшной войны. И хотя бой был постановочным, немецкий лагерь был разбит наголову казачьей конницей и подоспевшими силами разведроты в течение всего тридцати минут, участники и зрители смогли прочувствовать на себе и страх, и самопожертвование, и патриотизм тех, кто сражался за Родину на фронтах Великой Отечественной.

Это нужно не мертвым — это нужно живым…

Говорили, что даже кино так не впечатляет, как возможность ощутить на себе бесчеловечность войны. Я и сама, увидев на месте действия крупных мужчин в немецкой форме и их союзников румын в полном обмундировании, с оружием в руках (всё в полном соответствии с историей), отдающих на немецком языке команды русским военнопленным (их роли по сценарию выполняли студенты-первокурсники юридического факультета, архитектурно-строительного и УВЦ Кубанского ГАУ), на минуту потерялась во времени. Поскольку реконструкция еще не началась, решила узнать, кто они, эти «немцы-румыны». Оказалось, что их роли в реконструкции выполняли члены военно-исторических клубов края.

— Мы, вообще-то, собираем материал о 20-й горно-стрелковой дивизии и представляем ее бойцов в реконструкциях. Но поскольку румыны на Кубани воевали на стороне немцев и были известны своей жестокостью, а ни в одном из военно-исторических клубов края не были представлены, то мы взяли их роли на себя,— рассказывал Евгений Окунев. — Видите на мне форму — точь-в-точь, от сукна до пуговиц на шинели, она соответствует фактической. Воссоздавали, искали материал, шили, как говорится, по крупицам. И оружие здесь всё как в военное время: у румын и немцев — карабины, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, минометы, у красноармейцев — ППШ, винтовки, карабины, минометы и пулеметы, закрепленные на мотоциклах, машина ГАЗ-67Б для прикрытия бойцов от пуль… Мы хотим людям напоминать, как всё происходило, как зверствовали фашисты. «Это нужно не мертвым, это нужно живым» - обеими руками подписываемся под строчками Роберта Рождественского.

Кстати, Евгений по профессии инженер-проектировщик заводов по производству бетонов, а увлечение военной историей — это его хобби. Как и у чиновника из станицы Динской Александра Внукова.

— Я тут один из «немцев». Вы сейчас находитесь в немецко-румынском лагере. В этой большой палатке расположен штаб. Здесь же у нас русские военнопленные. Мы будем над ними издеваться, расстреливать их. Затем на нас нападет разведрота. Мы ее отобьем. Но ей на подмогу подоспеет конница казаков. Завяжется бой. В итоге красноармейцы нас всех выбьют и освободят выживших пленных.

Сценарий ясен, но как-то жутковато в этом лагере. Наши пленные под крики «немцев» строят укрепления (их имитируют мешки с песком), лагерь окружен колючей проволокой.

Но, к счастью, шутки на реконструкции — вещь допустимая. И как не улыбнуться, когда старший «немец» подбадривает подзамерзших пленных-студентов добрым словом: «Извиняйте, хлопцы, я буду вас пинками поднимать, а вы берите мешки и несите»…

Поклонимся великим тем годам

А в это время из громкоговорителей зазвучала знаменитая «Священная война» на музыку Александрова и начался небольшой митинг.

Его ведущий, один из активных организаторов и вдохновителей этой реконструкции, заместитель декана по воспитательной работе юридического факультета Кубанского ГАУ, 26-летний Николай Агеев открыл его проникновенными словами:

— Бывают события, которые стираются из памяти людей по прошествии десятилетий и становятся достоянием архивов. Но есть такие вехи, значение которых с каждым годом приобретает особую значимость. Мы с благодарностью вспоминаем славных советских воинов-защитников, отстоявших в жестокой битве нашу землю и подаривших мир многим народам Европы. Нашим солдатам, матросам, лейтенантам, капитанам, генералам и маршалам мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным небом.

Алексей Петух, проректор по учебной работе аграрного университета, в своем обращении подчеркнул, что день Великой Победы уходит в историю, но остается в наших сердцах благодаря памяти, знанию истории и конкретным делам, посвященным дню Великой Победы. Это и сегодняшняя реконструкция, и работа поисковых отрядов, которые успешно работают в агроуниверситете, и постоянная связь с ветеранами, и сбор материалов о судьбах родных фронтовиков, которые публикуются в университетской газете, и уход за памятниками ушедших из жизни защитников Родины…

Председатель городского Совета ветеранов Иван Рыбалко остановил внимание на том, что в стране празднование Великой Победы началось только с 1965 года, потому что «мы залечивали раны, оплакивали погибших на фронтах, восстанавливали народное хозяйство. А что касается Краснодара, то продолжительное время бытовало мнение, что мы легко сдали город и так же быстро его освободили 12 февраля. Это недоработка военных историков. В библиотеке вашего вуза находится книга военного историка Б. И. Оленского „Город нашей славы”, где правдиво показана вся история защиты города и его освобождения».

— С каждым годом участников войны остается всё меньше — такова жизнь,— отметил Иван Афанасьевич. — Сегодня их менее тысячи двухсот, освободителей Краснодара из них — 24 человека.

Недавно в городе, на углу ул. Красной и Гимназической, проводилась реконструкция водружения Знамени Победы на бывшем крайкоме партии. Должен заметить, что такая форма погружения в историю Великой Отечественной войны очень действенна. Она позволяет вам, молодым, понять и осознать мужество и беспримерный подвиг героев-освободителей, среди которых было немало ваших сверстников.

Сегодня вам предстоит прикоснуться к нашей истории. И пусть это прикосновение останется толикой в сердце каждого.

Победа за нами!

И вдруг тишина наполняется гулом самолетов, воем сирен, взрывающихся снарядов, а из громкоговорителей слышится голос диктора: « В Краснодаре оккупанты уничтожили 870 домов, четыре здания вуза, практически все школы и театры. Тяжелые бои шли в районе хутора имени Ленина, Пашковского моста и кожзавода. Однако скоро гитлеровцы отступили в сторону станицы Елизаветинской, где 11 февраля и прошло решающее сражение за освобождение столицы Кубани».

От грохота закладывает уши и замирает сердце. Вспоминается из рассказа Николая Агеева: «В этом году проводим реконструкцию во второй раз и решили пригласить специалиста-пиротехника. Под его руководством заранее провели „заминирование” территории киношными взрывпакетами. Они при взрыве создают полную имитацию авиабомбы…»

И это правда. Пламя и дым заполнили поляну. Однако советские бойцы продвигаются вперед, несмотря ни на что. Миг — и кто-то ранен или убит. Но на войне выбора нет: ты защищаешь Родину.

Вижу невдалеке хрупкую девушку, которая пытается вытащить с поля боя раненого, но какой же он тяжелый! А она, молодец, не сдается.

Потери с нашей стороны существенные, в немецком штабе силы тоже значительно поредели. Но вдруг из-за густых деревьев появляется казачья конница во главе с всадником на белом коне. Вот тут немцы дрогнули. А казаков не остановить! (Их роль исполняли девять конных казаков конноспортивного клуба из Краснодара «Надежда возрождения», давние партнеры и друзья агроуниверситета.) Их командиру прямо на поле боя Знамя Победы передал почетный участник реконструкции — председатель Совета стариков хуторского казачьего общества Краснодара «Надежда возрождения» В. К. Визиренко, и они установили его в немецком лагере. Всё: победа за нами!

Кстати, знамя это — не простой кусок кумачовой материи. Это артефакт с первого Парада Победы на Красной площади в 1945 году, который на хранение казакам Прикубанского округа краевого центра передал участник этого парада — Герой Советского Союза Иван Игнатьевич Игнатенко.

И снова комментарий из динамиков: «Двенадцатого февраля 1943 года последние немецкие захватчики были изгнаны с территории Краснодара. Продолжилось освобождение Кубанской земли…» Звучит мелодия «Журавлей». Помните: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…»?!

Ну а дальше танцы и песни. В исполнении студентов зазвучали «Клен зеленый», «Смуглянка», «Катюша». Второкурсница Татьяна Гарнушко и первокурсница того же юридического факультета Катя Шербаха в гимнастерках, в юбочках, с накрашенными ярко-красными губами готовятся к танцевальному номеру. «Праздник у нас, Победа!» — объясняют радость девчонки. Видимо, они еще не вернулись в наше время?..

А на другом конце расположилась полевая кухня. И там уже все без разбору — победители и побежденные вместе с гостями делятся впечатлениями, фотографируются на память и уплетают горячую кашу с чаем. Детвора занялась сбором гильз, выстроилась в очередь покататься на конях.

Среди зрителей студентки факультета агрохимии и защиты растений Валерия Жадько, второй курс, и Наталья Скляренко, третий курс. Они первый раз на реконструкции.

— Вспомнила фильм «Мы из будущего», который меня очень взволновал,— это Валерия делится впечатлениями. — Страшно там было за ребят, которые попали в горнило военных действий. Но, пройдя дорогами войны, увидев лишения и готовность людей жертвовать жизнью во имя защиты Родины, они кардинально изменили взгляды и привычки. Помните Черепа, который отказался от скинхедовских замашек? Думаю, то, что мы сегодня видели, нас тоже заставляет задуматься: достойны ли мы тех, кто отдавал свои жизни за наше счастье жить?..

Своими впечатлениями мы попросили поделиться проректора по международной и молодежной политике Татьяну Полутину. Она призналась, что у нее наворачивались слезы, когда видела плененных солдат: «В моем сердце возникали воспоминания из рассказов дедушки-фронтовика Петра Филипповича Степаненко. Он участвовал в освобождении Краснодара, попал в плен к немцам, бежал оттуда с другом, но до станицы Чепигинской в Брюховецком районе дошел один: друг погиб. Дальше он воевал на „Голубой линии”. Вернулся домой и всегда много помогал семьям и вдовам фронтовиков. Так жили все они, свидетели „сороковых роковых”, чувствуя себя обязанными перед теми, кто не вернулся… С другой стороны, мое материнское сердце сжималось, когда ребята падали на холодную землю. Тогда ведь тоже было холодно. Пусть никогда такое не повторится…»

А вот вижу ту самую хрупкую медсестру, которая проявляла чудеса отваги на поле боя, не оставив под пулями раненого бойца:

— Кристина Хохлачева, первый курс юрфака. Я пока еще в себя не пришла. Когда стали стрелять, дрожь пошла, но вообще-то классно! Мой прадед воевал — Виктор Шнайдер. Впечатления потрясающие. Не холодно, адреналин бешеный, просто все коленки грязные и в ушах до сих пор звенит. Как хорошо, что это всего лишь игра и что такая сильная группа поддержки: однокурсники, ребята с факультета во главе с нашим деканом Светланой Александровной — все здесь.

Подруга Кристины Оля Твердая рассказала, что на факультете всё время ищут новые формы военно-патриотической работы. Не так давно придумали и провели конкурс-акцию «Торты для ветеранов»: каждая из 32 групп факультета испекла свой торт, а потом ребята пошли с ними в гости к ветеранам. Девятнадцатого февраля будут конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!» — одновременно. Задача парней — успешно пройти испытания военно-спортивной эстафеты, а девушки к завершению этой эстафеты должны приготовить что-нибудь вкусненькое, и ребята оценят их кулинарные способности, заодно и лучше узнают друг друга.

Достойная смена

В прошлом году Кубанский ГАУ был признан лучшим по итогам краевого месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Победа была заслуженной, потому что, на самом деле, воспитательная работа в нем не прекращалась никогда. Это процесс непрерывный, и главное, что в нем задействованы все факультеты и подразделения университета. Огромную часть работы проводит совет ветеранов во главе с Людмилой Михайловной Онищенко и управление по воспитательной работе под руководством Александра Сергеевича Городничего. В вузе есть музей, экспозиция которого дополняется благодаря активной работе поискового отряда университета, организованного под эгидой пресс-службы КубГАУ, которой успешно руководит Ольга Малеванная. Ребята всех 18 факультетов серьезно занялись восстановлением биографических сведений о почти трехстах сотрудниках-фронтовиках. Они занимаются поиском сведений в архивах, на поисковых сайтах. Они едут по адресам, указанным в личных делах, знакомятся с родственниками, записывают информацию, через поисковые системы восстанавливают награды, которые по разным причинам не дошли до героев. Результатом стало обновление музейных сведений о более восьмидесяти сотрудниках. Восстанавливаются погосты тех, кто ушел из жизни, студенты ухаживают за могилами. В вузовской газете регулярно публикуются материалы под рубрикой «Память». В нынешнем году студентка третьего курса факультета управления Екатерина Сычанина стала победителем в краевом конкурсе, опубликовав рассказ о своих прадедушке и прабабушке, участниках событий Великой Отечественной войны.

И знаете, что так важно во всей этой работе? Сотрудничество, а не конкуренция. Взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоуважение — те качества, которые всегда ценились нашим обществом. В результате дело всегда только выигрывало. Вот и данная реконструкция прошла на ура благодаря сотрудничеству неравнодушных людей.

Вместе с юридическим факультетом Кубанского ГАУ, его декан — Светлана Куемжиева, в организации реконструкции приняли активное участие студенты и замдекана архитектурно-строительного факультета Алена Городничая, учащиеся учебно-военного центра Кубанского ГАУ под руководством помощника начальника по воспитательной работе подполковника Александра Лабенского и казаки Прикубанского округа под руководством В. К. Визиренко.

Елена НАЗАРОВА