Экологическая безопасность — в приоритете

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в совещании по вопросам сбора и утилизации мусора, которое в режиме видеоконференции провел Дмитрий Медведев. В заседании приняли участие главы всех субъектов РФ.

Председатель правительства отметил, что в настоящее время в России осуществляется реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На сегодняшний день 70 процентов субъектов уже перешли на новую систему.

— Федеральный центр принял все необходимые меры для эффективной реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, сейчас же на руководителей субъектов России ложится большая ответственность по ее претворению в жизнь,— подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что подписал постановление, по которому тариф за негативное воздействие на окружающую среду останется неизменным.

— Мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, то есть оставляем размер платежа на период с 2019 по 2023 год на уровне 2018 года. Это 95 рублей за тонну твердых коммунальных отходов,— сказал премьер-министр.

Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров продолжит принимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа на вывоз мусора. По его словам, важно, чтобы жители регионов оплачивали вывоз мусора, исходя из фактического объема, который накоплен в контейнерах, не переплачивали за эту услугу. По его мнению, региональные и муниципальные власти должны немедленно заняться пересмотром нормативов накопления отходов.

Премьер-министр акцентировал, что нельзя допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора. Он отметил, что ряд субъектов уже установил льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Такую практику он рекомендовал использовать всем регионам.

Также в ходе совещания глава кабмина подчеркнул, что одно из основных нововведений реформы заключается в том, чтобы заниматься не просто захоронением мусора, а переработкой ТКО.

— На Кубани начался переход на новую систему обращения с отходами,— сказал Вениамин Кондратьев. — В настоящее время Краснодарский край разделен на одиннадцать зон деятельности региональных операторов. Что касается переработки мусора, то, по словам губернатора, именно эта отрасль нуждается в перезагрузке. Краснодарский край — туристический регион, и вопросы экологической безопасности являются приоритетными. Для этого будем внедрять самые передовые технологии.—