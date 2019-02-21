Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что Кубань сохранила шестое место в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни.

По мнению главы региона, высокое положение в рейтинге связано с развитием объектов социальной сферы, которое стало возможным благодаря общей тенденции роста в экономике.

— В прошлом году экономика края в целом показала рост. Нам удалось укрепить отрасли, которые всегда были локомотивами региона, и найти новые точки роста. Рост экономики позволяет нам всё больше внимания уделять качеству жизни людей, участвовать в новых социальных проектах,— сказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что власти региона постепенно решают вопрос с нехваткой школ, в частности в прошлом году построено десять новых зданий, а в текущем начинается проектирование и строительство двух школ для одаренных детей.

— Приступаем к созданию медкластера в краевой столице и строительству нового корпуса детской краевой больницы, в котором дети юга страны смогут получать высокотехнологическую медпомощь,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Также, по мнению губернатора, эффект дает работа в части формирования комфортной городской среды. В минувшем году благоустроено около ста объектов, в ряде населенных пунктов с нуля созданы зеленые зоны, отремонтировано и проложено порядка четырехсот километров дорог.

— Шестое место Кубани — объективный результат. Но, безусловно, главная оценка должна звучать от самих жителей региона. И то, что в Краснодарский край в прошлом году переехало более шестидесяти тысяч человек,— лучшее доказательство высокого качества жизни и уровня комфорта в регионе,— подытожил губернатор.

Для определения качества жизни в регионах по заказу РИА «Новости» эксперты агентства РИА «Рейтинг» подготовили соответствующий рейтинг по итогам 2018 года. Он построен на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. Первые позиции, как и в прошлом году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.