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Спасибо за службу!

Четверг, 21 февраля 2019 07:59
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Спасибо за службу!

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский от имени губернатора Кубани поздравил сотрудников транспортной полиции с профессиональным праздником и столетним юбилеем службы.

В торжественном мероприятии также приняли участие врио начальника Управления на транспорте МВД России по ЮФО Андрей Рыбинский, депутат ЗСК Андрей Горбань, заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Михаил Щербаков.

— Благодарю весь личный состав за службу. Отдельно хочу отметить сплоченность ветеранского корпуса, который обучает молодое поколение правоохранителей и поддерживает преемственность поколений,— сказал Алексей Копайгородский.

За образцовое выполнение служебных обязанностей, большой вклад в укрепление законности и правопорядка лучшим сотрудникам было присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Кубани», вручены почетные грамоты краевой администрации и благодарности губернатора.

В 2018 году сотрудниками Управления на транспорте МВД России по ЮФО зарегистрировано 1631 преступление, выявлено 931 лицо, совершившее преступление. Раскрыто 1305 преступлений. Снизилось количество грабежей, не зарегистрировано террористических актов.

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