Резервы для экспорта есть

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел встречу со старшим вице-президентом организации по поддержке экспортеров Алексеем Кожевниковым. В рамках встречи Краснодарский край и Российский экспортный центр договорились о сотрудничестве.

Как отметил Андрей Коробка, сейчас Краснодарский край активно ищет новые рынки для местных производителей.

— Резервы для экспорта у нас есть. Мы готовы выходить с новыми объемами практически по всем видам продукции: как сырьевой, так и продукции переработки,— подчеркнул заместитель главы региона.

Алексей Кожевников в свою очередь сообщил, что Российский экспортный центр поддержит организацию поставок продукции кубанского производства на мировой рынок. В частности, в дальнейшем по каждой позиции товаров будет составлен план экспорта. Также продолжатся семинары-совещания по вопросу развития экспорта продукции АПК, в рамках которых предприятиям оказывают помощь в организации экспортной деятельности.

Напомним: в рамках майских указов президента РФ к концу 2024 года региону предстоит выйти на объем экспорта продукции АПК до 3,8 миллиарда долларов. По итогам прошлого года этот показатель составил 2,2 миллиарда рублей. Это около тридцати процентов в общекраевом объеме всех отгруженных товаров. На сегодняшний день в числе экспортеров сельхозпродукции региона 135 стран ближнего и дальнего зарубежья.