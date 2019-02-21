Гидротехнику приведут в порядок

На планерном совещании депутаты кубанского парламента вновь после короткого периода вернулись к рассмотрению вопроса о состоянии гидротехнических сооружений (ГТС) в Краснодарском крае. Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в этой сфере есть проблемы, которые требуют скорейшего решения.

На январской планерке парламентарии уже всесторонне рассматривали данный вопрос, и в принятой тогда резолюции была отмечена в том числе необходимость финансовой поддержки из краевого бюджета муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации по капитальному ремонту ГТС, а также на подготовку документов для постановки на учет бесхозных сооружений.

Именно то, как выполняются поручения резолюции, и стало предметом рассмотрения очередного планерного совещания. В нем приняли участие член Совета Федерации Владимир Бекетов, краевые министры природных ресурсов Сергей Еремин, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Капустин, финансов Сергей Максименко.

Перед началом совещания Владимир Бекетов проинформировал присутствующих о том, что в соответствии с распоряжением председателя верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко за большой вклад в развитие законодательства Российской Федерации, активную парламентскую деятельность и в связи с 25-летием Совета Федерации председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко удостоен медали «Совет Федерации. 25 лет».

В ответном слове Юрий Бурлачко поблагодарил сенатора за высокую награду и сказал о том, что добиться таких результатов удалось благодаря совместной и слаженной работе законодательной и исполнительной ветвей краевой власти.

— В таком формате мы и продолжим нашу совместную деятельность на благо Кубани и ее жителей,— подчеркнул спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко напомнил, начиная обсуждение вынесенного на планерное совещание вопроса, о том, что на предыдущем совещании органам власти были даны рекомендации в том числе по внесению изменений в государственную программу края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» в части включения мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и выработки механизма выделения финансирования указанных мероприятий.

Как сообщил Сергей Еремин, в настоящее время ведомством подготовлен проект постановления главы администрации края о внесении изменений в названную госпрограмму. В нем предусмотрено предоставление субсидий муниципалитетам Кубани на разработку проектной документации на капремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств краевого бюджета. Кроме того, в программу предлагается включить мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют в настоящее время собственника. Согласно предлагаемым дополнениям в госпрограмму планируется разработать проектно-сметную документацию для ремонта ГТС на реках Уруп (станица Отрадная Отрадненского района), Кува (хутор Ильич Отрадненского района), Лаба (город Лабинск Лабинского района, Курганинск и станица Темиргоевская Курганинского района), Кубань (Старая Станица МО город Армавир), Андрюк (село Соленое Мостовского района), Паук и Шепси (Туапсинский район).

Как сказал министр природных ресурсов, его ведомством подготовлен проект обращения главы администрации (губернатора) края в адрес председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой об увеличении финансирования из федерального бюджета мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

Секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин отметил, что возможности необходимого финансирования муниципальным образованиям на изготовление проектно-сметной документации на ремонт ГТС были найдены. Соответствующие изменения готовятся на февральскую сессию.

— Это позволит нам участвовать в федеральных программах, привлекать федеральные средства,— подчеркнул депутат.

Министр ГО и ЧС Кубани Сергей Капустин рассказал, что в целях выполнения поручения по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков подготовлены и проходят согласование изменения в постановление главы администрации «О финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в крае за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов». Предусматривается выделение финансов муниципалитетам на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе на расчистку русел рек.

По словам министра финансов Сергея Максименко, его ведомство согласовало обсуждаемые изменения в госпрограмму.

— Нет сомнений, что эта программа будет востребована. Запланированные средства краевого бюджета в размере 20 миллионов рублей на мероприятия по предоставлению субсидий муниципалитетам края на разработку проектной документации на капремонт ГТС — это хороший старт. Опыт, который мы в течение этого года наработаем, позволит нам кратно увеличить финансирование этой программы в будущем, тем самым привлечь к участию в ней большее количество муниципалитетов,— подвел итог обсуждению Юрий Бурлачко.