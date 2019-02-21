В преддверии Дня защитника Отечества спикер в Законодательном Собрании Краснодарского края состоялся торжественный прием. Его провел спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. На встречу накануне, можно сказать, профессионального праздника были приглашены молодые офицеры воинских частей Кубани.

Надо сказать, что традиции чествовать лучших представителей различных родов войск, расположенных на территории края, в Законодательным Собрании уже более десяти лет. За это время в региональном парламенте побывали сотни представителей Вооруженных сил России.

Спикер ЗСК, начиная встречу, отметил высокую значимость ратного труда, его важнейшую роль в истории нашей страны.

— Каждый из вас выбрал этот нелегкий путь и пришел в армию по зову сердца. Есть и те, кто продолжает военную династию. Вы несете службу в разных местах, но вас всех объединяет чувство долга, любви к своему Отечеству, порядочность и ответственность, готовность служить своей Родине,— подчеркнул, обращаясь к военнослужащим, Юрий Бурлачко.

В настоящее время наблюдается непростая международная обстановка, и, по мнению председателя ЗСК, внутри страны и далеко за ее пределами российским военнослужащим приходится давать отпор тем, кто проверяет нашу страну на прочность. И каждый раз российские военные демонстрируют высокий уровень профессионализма.

— Те ценности, которым служите вы, вечны. Защита своего Отечества, родного дома и семьи — задача первостепенной важности на все времена. Это главная миссия мужчины, которая всегда, в любом обществе почетна и важна,— отметил Юрий Бурлачко.

По словам председателя профильного комитета ЗСК, Героя России Евгения Шендрика, многое на военной службе зависит именно от командного состава, командира.

— У вас в подчинении находятся люди. Вы должны по-отечески относиться к новобранцам, сделать всё, чтобы они стали настоящими защитниками Родины, истинными патриотами, настоящими мужчинами. Успеха вам в этом непростом деле,— сказал депутат.

В ответном слове лейтенант, начальник расчета пусковой установки Роман Пинаев рассказал о том, как идет служба, и поблагодарил депутатов за теплые слова в адрес военнослужащих.

На память о торжественном мероприятии молодым офицерам Российской армии вручены ценные подарки: наручные часы с эмблемой Законодательного Собрания Краснодарского края.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА