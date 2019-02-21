Усть-Лабинск: история с газом

Газификация района продолжается несмотря ни на что.

В Усть-Лабинском районе готовится к подключению новая газовая котельная, которая решит проблему бесперебойного обеспечения теплом жителей многоквартирных домов в поселке Двубратский.

В районе остается без подключения к газу пятнадцать из 38 населенных пунктов, и теперь от администрации района зависит, продолжится ли такая необходимая району газификация, ведь большинству муниципалитетов это удовольствие не по карману и надо приложить максимум усилий, чтобы попасть в краевую программу.

«Чудо инженерной мысли» — автономная газовая котельная переживает последние месяцы непосредственного присутствия людей. Пока что окрестные двухэтажки поселка Двубратский и три спецучреждения Федеральной системы исполнения наказаний России греются от старой котельной на печном топливе. После отопительного сезона она будет закрыта за ненадобностью. Вместо нее в работу включится новая котельная мощностью 5,5 МВт.

В ООО «Усть-Лабинскгазстрой» рассказывают, что до недавнего времени в районе работало двадцать котельных на печном топливе. Заинтересованные в расширении сети потребителей газовщики десять лет назад приняли решение и занялись постепенным замещением архаичных котельных своими новинками. Потребителям понравилось: конечная стоимость тепла и горячей воды от таких установок получается дешевле. Опять же котельная, работающая на мазуте внутри населенного пункта,— это не самый безопасный и экологичный объект.

— Усть-Лабинский район газифицирован на восемьдесят процентов. Сделано уже многое: в прошлом году проведена газификация 131 частного домовладения (2017 год — 122), 19 коммунально-бытовых объектов (2017 год — 27), построено шесть распределительных газопроводов (2017 год — четыре),— уточняет директор ООО «Усть-Лабинскгазстрой» Юрий Боюн. — Если говорить конкретно о котельной в поселке Двубратский, то мы выступаем в роли стопроцентного инвестора. Цена вопроса составила порядка 35—40 миллионов рублей.

Котельные, на которые из бюджета муниципалитета не приходится тратить деньги,— важный аспект взаимодействия газовиков и администрации района. Понятно, что газовики инвестируют с прицелом на регулярные платежи населения за газ. Но социально-экономическую значимость газификации района никто не отменял.

— Все понимают, что газ — это не только комфорт для населения и повышение его качества жизни. Газ — это еще и инвестиции, появление новых предприятий, новые рабочие места,— говорит генеральный директор ООО «Усть-Лабинскгазстрой» Анатолий Курбан.

В компании не скрывают, что от конструктивного взаимодействия с муниципальными властями в их работе зависит очень многое. Та самая новая котельная в Двубратском — яркий тому пример. Из-за размещения там учреждений ФСИН сам поселок по сути находился на федеральной земле, и для получения разрешения на строительство объекта на ней необходимо было решить вопрос о переводе земли из федеральной в муниципальную собственность.

— Строить котельную мы решили летом 2017 года, а пятнадцатого сентября прошлого года получили разрешение на возведение котельной. То есть почти год ушел на оформление всех необходимых документов. И вот теперь объект почти полностью подготовлен к работе и летом этого года будет введен в эксплуатацию,— рассказывает Юрий Боюн.

Начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматизации ООО «Усть-Лабинскгазстрой» Михаил Гераськин говорит, что монтаж котельной уже почти завершен. Теплотехники дожидаются конца отопительного сезона, чтобы начать испытания и за лето полностью подготовить сети и новый объект к полноценной эксплуатации. В полном автономном режиме — участия человека работа котельной не предусматривает. Все процессы контролируются специальными датчиками, которые отправляют сигналы диспетчерам, а в случае нестандартных ситуаций быстрее человека предпримут меры для нейтрализации любой опасности.

— ООО «Усть-Лабинскгазстрой» — это профессиональный коллектив специалистов, имеющих большой опыт работы в сфере проектирования и строительства газопроводных сетей, изоляции труб, газификации объектов социальной сферы и жилых домов,— говорит генеральный директор предприятия Анатолий Курбан. — Коллектив насчитывает сто человек, и мы обладаем большой ресурсной базой, собственной лабораторией неразрушающего контроля, все специалисты имеют высокую техническую подготовку. Всё это и позволяет трудовому коллективу применять самые передовые технологии в работе, достигая успехов в своей работе.

Впереди у ООО «Усть-Лабинскгазстрой» много работы. За 2018 год администрация района смогла подготовить и согласовать документацию на участие муниципального образования в региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2018—2022 годы», которая предусматривает сразу несколько важных объектов на пути к дальнейшей газификации района.

В частности, будет построен подземный газопровод высокого давления по ул. Крымской к ШРП и ШРП в г. Усть-Лабинске протяженностью 0,7 км; заменен подземный участок распределительного газопровода высокого давления по ул. Мира, от ул. Красной до жилого дома №5, в ст. Восточной протяженностью 0,6 км; заменен участок подземного распределительного газопровода высокого давления по ул. Красноармейской, от ул. Ленина до ул. Агаркова, в г. Усть-Лабинске протяженностью 0,23 км. Общая стоимость работ составит 5,2 млн рублей. Еще 2,6 млн рублей уйдет на строительство распределительного газопровода низкого давления, прокладываемого в 302-м квартале г. Усть-Лабинска. Объект, протяженностью 2,142 км, построят в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Для газификации хуторов Заречного, Кубанского, Огонька Некрасовского сельского поселения необходимо проведение работ по строительству распределительного газопровода высокого давления. В бюджете района на 2019 год предусмотрено финансирования на разработку документации по указанному объекту. После изготовления проектно-сметной документации планируется подать заявку на участие в госпрограммах в рамках софинансирования с краевым бюджетом.

Максим МАКСИМОВ