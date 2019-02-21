Победа на самом верху

Юристам краснодарской юридической компании «Золотое правило» удалось отстоять интересы доверителя в Верховном Суде РФ.

На протяжении долгого времени мы следили за этой историей и регулярно публиковали материалы о том, как развивались события. И вот наконец точка поставлена! По итогу нового рассмотрения после указаний на ошибки Верховным Судом РФ Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Прикубанского районного суда города Краснодара об отказе в иске администрации города в продаже с публичных торгов нежилого помещения, принадлежащего Екатерине Царановой.

Напомним эту историю. Жительница Краснодара Е. Г. Царанова в 2010—2012 годах в соответствии с законом и со всеми согласованиями перевела свою квартиру на первом этаже многоэтажного дома в нежилое помещение, разместив в нем бюро переводов. Получила новое свидетельство, зарегистрировала предпринимательство и развивала свой малый бизнес вплоть до января 2016 года. Спокойная жизнь завершилась, когда в суд поступил иск от администрации Краснодара с требованием продать помещение с публичных торгов за якобы незаконную перепланировку. Всей незаконности — не заложен дверной проем и сохранен тем самым выход в общий подъезд. Продать, новому собственнику исправить, разницу вернуть ответчику. Ну, не абсурд? Иск был основан на изначально порочных документах, составленных специалистом МКУ «Горжилхоз» Краснодара, которому не только удалось выявить несуществующие нарушения (проем в действительности отсутствовал), но и комиссионно в составе самого себя составить акты и выдать предписания.

Три года переживаний, бессонных ночей, хождений по кабинетам администрации, департаментов, приставов-исполнителей, чтобы доказать необоснованность иска суду первой инстанции, а потом добиться отмены незаконного определения апелляционной коллегии. Всё это время рядом с Екатериной Царановой были юристы «Золотого правила».

Итог подвели только 14 февраля 2019 года. Этот день Екатерина запомнит навсегда, потому что именно тогда был спасен ее бизнес и дело всей жизни.