Такие дела

Юрий Гавриилович Иванов — почетный адвокат России, больше тридцати лет является членом совета Адвокатской палаты Краснодарского края, возглавляет Октябрьский филиал Адвокатской палаты Краснодарского края. Награжден орденом и многочисленными медалями Федеральной адвокатской палаты РФ, медалью Министерства юстиции РФ.

Кроме того, что он высокопрофессиональный специалист в области юриспруденции, он еще член Союза писателей, издал семь книг стихов и переводов. Он мастер слова и великолепный рассказчик. Вот какую интересную историю из своей адвокатской практики рассказал мне Юрий Гавриилович.

Дважды оправданный

Было это еще во времена СССР. К адвокату обратилась жена капитана милиции Н. Н., который работал следователем райотдела милиции и обвинялся в получении взятки, полученной якобы за прекращение уголовного дела. Сам обвиняемый находился под стражей. Адвокат встретился с ним в СИЗО, обсудил позицию защиты, поскольку действующий в то время уголовно-процессуальный кодекс предполагал допуск адвоката к участию в уголовном деле лишь после окончания расследования. Н. Н. свою вину категорически отрицал.

Уголовное дело для рассмотрения его в первой инстанции направили в Краснодарский краевой суд, туда же вызвали всех свидетелей, среди которых было двое мужчин: заявитель о преступлении и очевидец получения взятки. Допрос обоих свидетелей показал, что они путаются в показаниях, рассказывают не то, что говорили на следствии. Прокурор в судебных прениях заявил, что, по его мнению, вина полностью доказана, и предложил приговорить подсудимого Н. Н. к длительному сроку лишения свободы. Адвокат считал иначе и, детально проанализировав в своей речи все нестыковки, выявленные в ходе судебного рассмотрения, просил суд оправдать подзащитного. Суд удалился на совещание и, выйдя из совещательной комнаты через несколько часов, огласил оправдательный приговор и освободил Н. Н. из-под стражи в зале суда.

Казалось бы, столько переживший человек может вздохнуть с облегчением… Но прокурор подал кассационную жалобу в Верховный Суд РСФСР, и пришлось Н. Н. вместе с адвокатом ехать в Москву на слушание дела, чтобы, поддержать оправдательный приговор.

Судьи совещались долго, ведь оправдательный приговор не должен вызывать никаких сомнений. Судебная коллегия, по мнению адвоката, попросту перестраховалась и отменила приговор. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение с указанием нижестоящему суду, что нужно проверить и сделать дополнительно при новом рассмотрении.

Подзащитный Н. Н., выйдя из Верховного Суда, сказал адвокату, что он не хочет испытывать судьбу второй раз и «уйдет в бега», опасаясь, что второй приговор будет обвинительным. Прошло года два-три, пока Н. Н. был задержан в своем доме в Грузии и помещен в СИЗО Тбилиси.

Его, сотрудника милиции, посадили в камеру, в которой содержался «вор в законе», что категорически запрещено делать. Удивительно, но этот вор только укрепил волю Н. Н., сказав: «Сынок! Если ты хочешь, чтобы тебя оправдали, не давай никаких показаний вообще!» Заметим, что Н. Н. их и не давал при первом расследовании.

После всех юридических процедур дело вновь ушло на рассмотрение в краевой суд в ином составе судей, как того требует закон.

Верховный Суд РСФСР, отменяя оправдательный приговор, указал в определении, что суду надлежит выехать на место происшествия, провести судебный эксперимент, а опытные адвокаты знают, что это большая редкость. Указания Верховного Суда являются обязательными, так что пришлось дожидаться таких же условий, при которых якобы была передана взятка. Все участники процесса выехали туда, где работал следователь милиции Н. Н., а это почти двести километров от Краснодара. Там дождались темного времени суток, конвой отвел подсудимого в его кабинет, который находился на пригорке в маленьком домике, туда же отправили «взяткодателя» и «очевидца». Участники процесса стояли внизу и по указанию суда наблюдали, что будет происходить.

В кабинете, где сидел следователь, было одно окно посредине дома, стол находился слева от окна и, как выяснилось, в ходе эксперимента полностью закрывался частью стены. Суд велел «взяткодателю» сделать всё так, как он делал, передавая взятку, а «очевидец» и участники процесса наблюдали за происходящим.

Случилось то, что никто даже и не предполагал: «взяткодатель» прошел по комнате, где сидел следователь, и пропал из вида. Потом он вновь появился в окне и вышел на улицу. Председательствующий задал всем участникам процесса и «очевидцу» одинаковый вопрос: видели ли кто, как «взяткодатель» передал газетный пакет следователю? Все, включая самого прокурора, категорически отрицали, действительно, никто не видел. Судья спросил о причине. Все как один ответили, что стол полностью закрыт частью стены и невозможно увидеть, что происходит у стола. Все эти заявления были занесены в протокол судебного заседания.

Суд вернулся в Краснодар. Снова начались прения сторон, прокурор и адвокат отстаивали каждый свою позицию. Суд удалился на совещание, которое длилось долго (в то время еще были народные заседатели). И когда приговор был готов, в здании суда внезапно отключили свет, а уже стемнело. Все были в растерянности: откладывать оглашение приговора нельзя! Судья и заседатели вышли во двор суда, и председательствующий распорядился, чтобы военные из конвоя (тогда подсудимых краевой подсудности охранял армейский конвой) поставили во дворе две армейские машины, включив все фары.

Адвокат объяснил подзащитному, что если суд начнет оглашение со слов «органами предварительного расследования…», то будет оправдательный приговор, а если со слов «подсудимый получил взятку от граждан при следующих обстоятельствах…», то приговор будет обвинительным.

Подсудимого поставили во дворе суда к красной стене домика, где находилась столовая.

Картина была неприятной, даже страшной: подсудимый с руками за спиной стоит у стены, на него светят фары больших машин, вокруг непроглядная темень. Прямо как в фильме о военном времени, когда после заседания трибунала приводился в исполнение смертный приговор.

Суд начал оглашать приговор: «Органами предварительного расследования…» Н. Н. бросил взгляд на стоявшего неподалеку адвоката и слегка кивнул головой, адвокат ободряюще кивнул в ответ. «Оправдать!» — громко прозвучало в тишине слово, которого так ждал подсудимый.

Наручники сняли, родные бросились обнимать своего мужа, сына, брата.

Прокурор вновь опротестовал приговор, но это уже было бесполезно: судьи Верховного Суда на этот раз совещались недолго, огласив определение: «Оправдательный приговор Краснодарского краевого суда оставить без изменения, протест прокурора — без удовлетворения».

Так закончилась эта судебная эпопея, длившаяся почти пять лет. Следователя Н. Н. восстановили в должности, он доработал до пенсии и позже был принят на работу в коллегию адвокатов, где и трудится по сей день. Оговорившие его «взяткодатель» и «очевидец» при оглашении приговора не присутствовали, а им надо бы было послушать!

Интересно, были ли еще такие уголовные дела с двумя оправдательными приговорами по одному и тому же делу? Работа адвоката имела большое значение в этой удивительной истории.

Элина БОРИСОВА