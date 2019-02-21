Осторожно: мошенники, или Почему нельзя выбрасывать кассовый чек

Как-то на выходе из супермаркета к моей сестре подошла молодая женщина с маленькой девочкой.

— А вы не отдадите нам чек? — спросила, стесняясь и запинаясь, она.

— Зачем?

— Понимаете, собираю на алименты, муж бросил, помощи никакой, а в суде просят доказательство, сколько я трачу на ребенка, чтобы хоть немного увеличить сумму алиментов. А у вас, вижу, товар как раз подходящий для нас: детское питание, молочная продукция…

— Знаете, я бы отдала, просто у меня привычка: пока ребенок не выпьет все йогурты-кефирчики, чек не выбрасываю. Мало ли что,— объяснила сестра и, извинившись, ушла.

Но встреча не забывалась. Было неудобно и стыдно перед незнакомой женщиной и девочкой. Сокрушалась сестра до тех пор, пока не услышала от подруги:

— Сегодня пришло сообщение, что моя банковская карта заблокирована, и чтобы ее восстановить, просили прислать код. Причем, в тексте СМС-сообщения указано и мое имя, и верные цифры карты. Что за ерунда? Хорошо, что догадалась позвонить в банк…

— А ты никому ничего не отдавала? Кассовые чеки, например…

— Было дело. В магазине. Женщине с девочкой.

…Оказывается, отдавая кассовый чек в чужие руки («собираю для алиментов», «бонусных баллов не хватает для скидки» и прочее), вы вполне можете попасть на уловки мошенников. Как? Да очень просто.

Часто на платежном документе (если вы, конечно, расплачиваетесь, банковской картой) печатают фамилию держателя бонусной или скидочной карты и последние цифры банковской карты. Этой информации для аферистов бывает достаточно. Они находят жертву по имени и фамилии в социальных сетях, хитростью узнают номер телефона у друзей, сообщая, что «приехавший из Австралии одноклассник срочно жаждет встречи», и присылают на номер СМС-сообщение: «Дорогой клиент банка, ваша карта номер …5555 заблокирована». И дальше указание, что нужно сделать. Конечно, на эти СМС-уловки ведутся не все. Но некоторые начинают паниковать и совершают глупости. Особенно серьезно к подобным сообщениям относятся люди преклонного возраста. Бывает, мошенники настолько наглеют, что звонят и, представляясь сотрудником банка, выуживают из «клиента» всю необходимую информацию.

Попасть на уловки мошенников можно и при оплате наличными. Та же девушка с добрыми глазами берет чек, возвращается с ним в торговый зал, находит такую же вещь, умело отрывает магнитную бирку, если такая имеется, и уверенно отправляется к выходу. А если вдруг товар «запищит», показывает чек охраннику: «Вот, мол, я заплатила. В воровстве подозреваете? Безобразие!»

А еще мошенник может вернуть якобы свою покупку в магазин по вашему чеку и получить деньги, ведь вернуть товар имеет право не тот, кто его покупал, а тот, кто им пользуется. То есть потребитель.

Запомните: чек — это платежный документ, на котором немало информации, в том числе и конфиденциальной. Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте его на выходе и не отдавайте незнакомым людям.

Людмила ДМИТРИЕВА