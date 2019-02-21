Нет наркотикам!

В Новокубанском районе прошла выездная общественная приемная антинаркотической комиссии Краснодарского края.

Новый проект краевой антинаркотической комиссии создан по поручению заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, заместителя председателя краевой антинаркотической комиссии Николая Долуды. В качестве экспертов в Новокубанский район приехали сотрудники аппарата антинаркотической комиссии Краснодарского края, специалисты Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, сотрудники и руководители краевого наркодиспансера, руководство Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Главными задачами выездной общественной приемной являются обучение специалистов системы профилактики муниципальных образований современным формам профилактической работы, оказание методической помощи специалистам системы профилактики, расширение антинаркотического волонтерского движения по краю, встреча руководителей краевых ведомств совместно с членами муниципальной антинаркотической комиссии с разными категориями населения с целью определения проблемных вопросов, влияющих на состояние наркообстановки.

В первом этапе мероприятия эксперты совместно с заместителя директоров по воспитательной работе, педагогами-психологами всех школ Новокубанского района приняли участие в профилактическом антинаркотическом уроке, проведенном учителями школы №2 города Новокубанска для школьников 11-го класса.

В ходе мероприятия ребята были проанкетированы. Итоги мероприятия живо обсуждались педагогами совместно с экспертами. Также краевыми экспертами были изучены все методические разработки и литература, которыми пользуются педагоги школ в организации профилактических мероприятий с ребятами. В районе после мероприятия, благодаря работе экспертов, остались самые современные разработки для ведения активной профилактической работы с несовершеннолетними и родительской общественностью.

Во втором этапе мероприятия краевые эксперты совместно с членами муниципальной антинаркотической комиссии встречались с ребятами возраста 14—25 лет. Это и активисты школьных волонтерских отрядов, и активные студенты Новокубанского аграрно-технологического техникума, и волонтеры антинаркотического движения Новокубанского района. В общей сложности собралось около 95 человек. Новый опыт в район привезли ребята медицинского государственного университета, опытные участники краевого волонтерского движения.

Итогом встречи стало четыре новых проекта, которые ребята самостоятельно предложили. Главой района была поддержана инициатива ребят, и теперь проекты будут реализовываться с помощью муниципальной антинаркотической комиссией.

Основным этапом мероприятия стало вскрытие ящиков анонимных обращений жителей Новокубанского района, которые были расставлены за десять дней до начала работы общественной приемной во всех девяти сельских поселениях района, на рынках, в гипермаркетах. Поступило около двадцати вопросов жителей по различной тематике.

Эти вопросы стали предметом обсуждения на общем сходе граждан, который собрал делегации со всех сельских поселений. В мероприятии приняли участие главы сельских поселений, представители ТОСов и ЖЭКов, казаки, полиция, педагоги, молодежные организации района, депутаты и все желающие граждане. Информация о предстоящем мероприятии доносилась через радио, листовки, раздаваемые волонтерами, и местную газету «Свет маяков».

Зал администрации был полон, количество участников составило более 270 человек. Краевыми экспертами жителям района была доведена информация об антинаркотической работе, проводимой в крае и в районе, об оказании наркологической помощи, о мерах по предотвращению распространения наркотиков, реализуемых правоохранительными органами края и района. Граждане получили в полном объеме ответы на все интересующие их вопросы. В ходе встречи полученные сообщения о возможном незаконном обороте наркотиков были зарегистрированы правоохранительными органами и находятся на контроле.