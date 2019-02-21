А дети пусть обитают на улице?

Маму с двумя малышами краснодарские судьи могут выселить из единственного жилья.

В этот четверг, 21 февраля, в Краснодарском краевом суде будет рассматриваться беспрецедентное дело. По требованию краснодарской микрофинансовой организации «Грейс», у которой, по нашим сведениям, уже отозвана лицензия, маму с двумя детьми, старшей из которых — Ирочке нет и трех лет, могут выселить из единственного жилья. Двухкомнатная квартира может быть незаконно отчуждена в пользу сотрудников «Грейс». Данная контора уже, видимо, не занимается основными видами деятельности, прописанными в уставе, но при этом еще продолжает собирать дань со своих бедных клиентов.

Если апелляционная жалоба молодой мамы Ольги К., совершившей в 2015 году роковую ошибку, из-за которой сейчас может заплатить неимоверно высокую цену, будет отклонена представителями судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда, это будет означать одно: уже на следующий день у судебных приставов на руках может оказаться исполнительный лист и семью с малолетними детьми в кратчайшие сроки выселят на улицу. Квартира будет очень быстро перепродана, и не исключено, что несколько раз. И пока у семьи Ольги К. появится возможность отстоять права своих детей на крышу над головой в Верховном Суде РФ (а мы уверены, что в таких ситуациях его судьи разбираются правильно!), сотрудники «Грейс» очень быстро «спрячут концы в воду». И добиться справедливости, вернуть малышам и их маме жилье будет уже невозможно. Эта схема отъема жилья у доверчивых граждан очень хорошо известна! И в ее реализации, к сожалению, не последнюю роль играет и суд.

В данном случае всё будет зависеть только от принципиальности судей Краснодарского краевого суда!

К чему приводит мини-займ

Ольга училась в институте и одновременно работала. Зарплата у нее была приличная. Но на учебу требовались немаленькие деньги: образование девушка получала не на бюджете. Вот и получилось так, что надо было внести определенную сумму за обучение. А ее не было на руках. Решила взять микрокредит в размере 220 тысяч рублей. Даже мысли не возникло, что не сможет расплатиться за него в кратчайшие сроки.

Микрокредит Ольга взяла в июне 2015 года. К сожалению, тогда еще не действовал федеральный закон, ограничивающий неумеренные аппетиты микрофинансовых организаций. Сейчас трудно предположить, почему девушка так опрометчиво подписала договор займа с кабальными условиями — со ставкой в размере 60 процентов годовых, а в случае неуплаты процентов за пользование микрозаймом в течение трех месяцев она увеличивалась до кабальных 120 процентов. И совсем не вчиталась в договор залога недвижимого имущества, в котором стоимость ее квартиры была указана в два раза меньше ее реальной стоимости. Да и вообще, данный договор был составлен на неприемлемых, нарушающих закон условиях!

Ольга внесла несколько раз положенную сумму за микрокредит, но у нее возникли серьезные финансовые трудности. Связано это было и с тем, что девушка ушла с высокооплачиваемой работы, так как там сменилось руководство. И долг постепенно стал накапливаться…

В декабре 2015 года Ольга вышла замуж. В мае 2016 года у нее родилась доченька. Заботы о малышке вытеснили всё остальное из жизни молодой женщины. Представители «Грейс» напомнили о себе в конце 2016 года: на тот момент сумма долга Ольги, по подсчетам заимодателя, уже составляла 970113 рублей.

Проценты на проценты

Притом что молодая женщина не отказывалась от уплаты долга, ее заимодавцы прямым текстом заявили, что теперь их главная цель — забрать у Ольги квартиру!

После состоявшего в краевом суде заседания, после которого дело было возвращено в первую инстанцию для дополнения его позицией представителей Управления по вопросам семьи и детства, представители «Грейс» сказали молодой женщине прямо в лицо:

— Всё равно мы заберем у тебя квартиру. Не стоит надеяться на обратное. То, что квартира будет нашей, только вопрос времени.

Уверенность «бизнесменов» в том, что они останутся при своем, поражает! И ведь в Ленинском районном суде Краснодара судья Гавловский вынес-таки решение в пользу «Грейс» в мае 2018 года. Ольга подавала иск на заимодавца в надежде, что наш самый справедливый в мире суд поставит на место зарвавшихся дельцов и вернет ситуацию в правовое русло, в конце концов, предложит определенную схему погашения долга для матери с малолетними детьми на руках. Надо здесь сказать, что у Ольги за время длинных перипетий с микрофинансовой организацией родился еще и сынок — Артем, ему сейчас всего годик. Но надежда на беспристрастность Фемиды пока не оправдалась… Микрофинансовая организация «Грейс» подала встречный иск и получила то, что хотела. Притом что фирма изначально не спешила идти в суд. Как видно, ждала до последнего для того, чтобы максимально «накапали» проценты.

А долг по микрозайму Ольги К. вырос до впечатляющих размеров! С 220 тысяч рублей аж до двух миллионов двухсот тысяч рублей (с округлением)! Ведь натекавшие проценты включались затем в сумму основного долга, и он рос как снежный ком. Притом что квартира не была взята в ипотеку, судья признал законным договор залога и допустимым обращение взыскания на единственное жилье.

Хотя, согласно договору о предоставлении микрозайма, денежные средства были получены на потребительские цели, а не на покупку спорной квартиры, являющейся предметом залога. И это в соответствии с действующим законодательством исключает обращение взыскания на заложенную квартиру, если она является единственным жильем для заемщика!

Но, игнорируя позицию представителей Управления по вопросам семьи и детства, которые однозначно высказались против отъема единственного жилья у семьи с двумя детьми, судья выносит решение: взыскать всю сумму долга с Ольги К. Более того, в решении прописано: обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее на праве собственности молодой женщине, «путем зачета исковых требований и перехода права собственности на указанное имущество в собственность „Грейс”». Опустив сейчас все детали, нужно сказать и о том, что в таких случаях квартира должна продаваться на торгах, а не таким вот способом «передаваться» микрофинансовой организации.

Еще не все потеряно?

Примечательно, что, когда дело поступило в Краснодарский краевой суд первый раз, его представители отметили, что в материалах дела отсутствует в письменном виде позиция органов опеки по нему. Дело было возвращено в первую инстанцию и дополнено недостающими бумагами. И вот теперь снова будет рассматриваться в краевом суде.

Семья Ольги обратилась в прокуратуру — ее сотрудники также написали представление в краевой суд. Надеемся, что участие прокурора и специалистов Управления по вопросам семьи и детства в судебном заседании при рассмотрении апелляционной жалобы Ольги К. кардинально изменит ход событий. Хотя у родственников молодой женщины осталось не так много оптимизма. И все-таки очень-очень хотелось бы, чтобы не нарушались конституционные права наших граждан — в первую очередь именно теми, кто призван в силу профессиональных обязанностей их защищать,— служителями Фемиды.

Интересы Ольги и ее маленьких детей в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда будет защищать опытный юрист, который не первый раз в своей практике сталкивается с представителями «Грейс». Ему уже приходилось защищать краснодарцев, вынужденных очень долго судиться с этой микрофинансовой организацией, чтобы не потерять свое право собственности на единственное жилье. В одном из случаев при наличии уголовного дела (мошенническим путем были оформлены документы на недвижимость) удалось дойти до Верховного Суда РФ и добиться справедливости. Но на это ушло более трех лет! Очень хочется, чтобы в этот раз именно судьи Краснодарского краевого суда беспристрастно и объективно отнеслись к делу Ольги и ее детей и вынесли единственно законное решение!

В такой ситуации не помешает помощь не только прокуратуры и органов опеки, но и Уполномоченного по правам ребенка по Краснодарскому краю! Необходимо, чтобы и он был в курсе данной ситуации и помог детям!

Журналисты со своей стороны будут оказывать информационную поддержку семье Ольги. Мы будем следить за развитием событий. И расскажем о том, что будет дальше на страницах нашего издания.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото: соцсети

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «МК на Кубани»