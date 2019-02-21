Государственная политика ограбления

В селе Сукко Анапского района Краснодарского края назревает социальный взрыв, спровоцированный незаконными и несправедливыми решениями судов, по которым люди лишаются своей недвижимости, построенной и оформленной десятки лет назад.

О земельных войнах в этом черноморском городе-курорте мы уже писали много раз. Так, в начале февраля вышел материал «Судить по нормам права». Статья повествует о ситуации, в которой оказались трое предпринимателей, владеющих мини-гостиницей в анапском селе Сукко. Построенная по закону семнадцать лет назад недвижимость находится под угрозой сноса. Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея обратилось в суд с иском о возврате земли под гостиницей в собственность государства и сносе здания. И суд все требования федералов удовлетворил. Однако пока варварства не произошло: люди бьются за свою собственность в более высоких инстанциях и готовы дойти до Верховного Суда РФ, как всегда, с надеждой на то, что услышат, отменят, восстановят права граждан!

Дело, о котором речь пойдет здесь, словно под копирку повторяет все замысловатые изгибы кубанского правосудия уже описанных дел. А таковых в Сукко набралось аж двадцать пять. И решения районной, а вслед и краевой Фемиды по ним одинаковые: землю вернуть, постройки снести за свой счет. Печально, что по отдельным делам и арбитражные суды встали на этот путь. А ведь арбитраж всегда отличался повышенной взвешенностью решений и скрупулезным подходом ко всем обстоятельствам.

По указанию сверху

В 1998 году детский лагерь «Смена» в соответствии с постановлением главы города-курорта Анапы получил государственный акт на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком общей площадью 20,37 гектара. Но при наличии земли денег у государственной организации не было ни на содержание территории, ни тем более на развитие.

На самом верху о ситуации с учреждениями для детского отдыха знали. Поэтому еще в 1997 году Министерство общего профессионального образования РФ письмом от 17.09.1997 №20-54-595/20-5 разрешило привлечение долевых средств на договорных условиях для реконструкции оздоровительного лагеря в связи с отсутствием денег. Заметим: лагерь и земля под ним являлись на тот момент собственностью Минобра России, и данная структура имела право ею распоряжаться.

Кроме того, предоставление земель под строительство комплекса малых гостиниц осуществлялось по Федеральной программе развития курортов РФ. Реализацией этого важнейшего проекта занимались краевые и муниципальные власти опять же по указанию из федерального центра.

Сообразуясь с указаниями сверху и государственной политикой развития курортных территорий, руководство лагеря «Смена» стало заключать договоры с предпринимателями и организациями, чтобы спасти учреждение от упадка. В результате 27 августа 1998 года между ГООЦ «Рабочая Смена» и ТОО «Пирс» в лице директора А. С. Головлева был заключен договор о совместной деятельности в долевом участии в строительстве. По условиям соглашения стороны обязались вместе построить летние коттеджи для детей-сирот, оздоравливающихся в лагере.

В соответствии с условиями договора ГООЦ «Рабочая Смена» передал ТОО «Пирс» право на получение в собственность имущества согласно внесенной доли, право пользования прилегающим земельным участком, подъездными дорогами и пляжной зоной. «Пирс» в свою очередь обязался выполнить строительно-монтажные и отделочные работы на строительстве летних коттеджей, а также финансировать все подготовительные этапы строительства — от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Свои обязанности по договору «Пирс» выполнил четко и в срок. А что организация получила за это? Право собственности на здание прачечной, гостиницу и автогараж на три бокса, расположенный в с. Сукко, по ул. Приморской, 11. Но изюминка в том, что фирма уже давно находилась по этому адресу и даже юридически была оформлена здесь. А все строения были возведены исключительно «Пирсом» за собственные средства еще в 1994 году.

Так зачем тогда огород городить? Оказывается, в 1998 году «Смене» государственным актом выделили землю. И то ли по нерадивости чиновников, то ли по какой-то иной причине участок «Пирса» был приписан к лагерю. Понимая, что шутки с нашим государством обходятся очень дорого, «Пирс» решил стопроцентно узаконить и так уже свою землю и строения на ней еще и через договор о долевом строительстве со «Сменой». Можно сказать, предприниматели оказали безвозмездную помощь детскому лагерю. Но, как водится у нас в стране, доброта наказуема.

Копирка правосудия

Не будем описывать все процедуры, через которые пришлось пройти за пятнадцать лет, чтобы полностью снять вопрос с правом собственности. Скажем только одно: абсолютно все этапы оформления собственности были полностью законны, что подтверждено томами постановлений, решений, экспертиз.

На данный момент строения по адресу: с. Сукко, ул. Приморская, 11, принадлежат трем гражданам: А. С. Головлеву, Т. Н. Рудник и А. В. Смирнову. Естественно, все документы, подтверждающие право собственности, в наличии. Земля находится во владении по договору аренды с администрацией города Анапы. Что, однако, не помешало МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея потребовать через суд возврата земли в федеральную собственность и передачи Росимуществу построенных ООО ПКФ «Пирс» объектов. И выиграть...

Говоря о том, что это дело, как близнец, похоже на остальные 24 иска к предпринимателям из Сукко, мы ничуть не преувеличиваем. Можно взять все решения судов и сравнить их. Разница будет только в фамилиях, адресах и кадастровых номерах. Остальное сшито как по лекалу.

Например, все сроки исковой давности давно прошли, и уже это является железным аргументом для отказа в удовлетворении требований федералов. Однако суд почему-то считает, что Росимущество узнало о строениях на якобы государственной земле лишь в 2015 году, а значит, время для подачи иска Росимущество не упустило.

Тогда небольшое отступление: имеются документы, что плановые проверки земель Росимущество проводило в 2004, 2006 и 2009 годах. По результатам тех проверок действительно есть записи, что этот участок выбыл из федеральной собственности, но никаких исков по выявленным фактам никто никуда не подавал. Хотя, если подходить строго по букве закона, и тогда все сроки уже минули, но сейчас-то что произошло? Откуда такое неприкрытое лукавство: сами проверяли, сами выявляли, а узнали только три года назад.

Может, всё дело в том, что до 1998 года спорные земли (участки, которые сейчас активно отбирает государство) не только не входили в территорию ВДЦ «Смена», а имели весьма убогий вид? На тот момент они представляли собой склон горы Солдатской и мало кого интересовали ввиду транспортной недоступности и сложности рельефа. А сейчас здесь наведен порядок, проведены коммуникации за счет предпринимателей и так далее. Не это ли так возбудило Росимущество: вкладываться не надо — бери, всё готово?

Бьют по рукам и головам

«Пирс» не готов смириться с несправедливостью, и его представители подали кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. Надежда есть. Ведь, устраняя ошибки нижестоящих инстанций, Верховный Суд РФ в марте прошлого года по аналогичному иску о сносе, но только в Ставропольском крае, отменил все три судебных акта и направил дело на новое рассмотрение. Не осталась в стороне и такая константа, как социальная справедливость: граждане не должны становиться жертвами несогласованных действий государственных и муниципальных органов, допущенных в прошлом. Кстати, президент России тоже настаивает именно на таком подходе при решении подобных дел.

Но что удивляет больше всего, так это непримиримая борьба государства с бизнесом. Ведь невозможно вести и развивать дело, если при наличии всех правоустанавливающих документов, решений, честной налоговой политике ни одна организация и предприниматель не могут быть уверенными в завтрашнем дне. Что в один непрекрасный день к ним не придут всемогущие федеральные проверяющие и не отберут труд десятилетий через суд, который не может устоять перед очарованием административного ресурса. У нас часто и громко говорят о поддержке предпринимателей, называют их основой экономики, залогом процветания страны. А втихую раскатывают государственной махиной, и никто ничего не может сделать.

Рецепт же развития России прост: надо жить по закону. Но не только гражданам, но и власти, судам и так далее. Давно доказано, что в нашей стране одни из самых лучших законов. Проблема в их исполнении. И применении.

Игорь ПРИЛУКИН