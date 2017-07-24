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Пожарные потушили крупный пожар на кубанском элеваторе

Понедельник, 24 июля 2017 07:42
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Днем в субботу о крупном возгорании на складе элеватора в городе Тимашевске заявлял источник в экстренных службах региона, отмечавший, что пострадавших нет.

МЧС подтверждает, что возгорание произошло в складском помещении на территории элеватора в городе Тимашевск, пожар охватил 800 квадратных метров.

«В 15.52 на место прибыли первые пожарные подразделения ГУМЧС России по Краснодарскому краю, в 16.50 пожар был локализован, в 16.56 открытое горение ликвидировано», — рассказал представитель спасательного ведомства.

Отмечается, что борьбу с огнем ведут 30 человек и девять единиц техники от МЧС России. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

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