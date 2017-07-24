Пожарные потушили крупный пожар на кубанском элеваторе

Днем в субботу о крупном возгорании на складе элеватора в городе Тимашевске заявлял источник в экстренных службах региона, отмечавший, что пострадавших нет.



МЧС подтверждает, что возгорание произошло в складском помещении на территории элеватора в городе Тимашевск, пожар охватил 800 квадратных метров.



«В 15.52 на место прибыли первые пожарные подразделения ГУМЧС России по Краснодарскому краю, в 16.50 пожар был локализован, в 16.56 открытое горение ликвидировано», — рассказал представитель спасательного ведомства.



Отмечается, что борьбу с огнем ведут 30 человек и девять единиц техники от МЧС России. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.