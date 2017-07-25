В Крымском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя станицы Нижнебаканской. Он обвиняется в убийстве 38-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый ранее был знаком с 38-летним мужчиной, так как он являлся знакомым его отца, с которым тот неоднократно распивал спиртные напитки. При этом знакомый отца не раз высказывал оскорбительные выражения в адрес матери обвиняемого, в связи с чем между ними сложились неприязненные отношения. По версии следствия, утром 20 мая 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле продуктового магазина по улице Ленина в станице Нижнебаканской, встретил указанного мужчину. В процессе разговора между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек ударил оппонента по лицу, от которого последний упал на землю. После этого злоумышленник взял подобранный на месте камень и бросил его с высоты собственного роста на голову мужчины, а затем, сев сверху потерпевшего, продолжил наносить удары кулаками и осколками расколовшегося камня по его голове. Убив мужчину, молодой человек рассказал о произошедшем родственникам, после чего скрылся. Между тем, в тот же день он был задержан. Смерть потерпевшего наступила в результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.