В Сочи 65-летняя пенсионерка погибла в ДТП с участием двух «Тойот»

По предварительным данным, виновницей ДТП стала 65-летняя автоледи. Женщина за рулем Toyota Corolla грубо нарушила правила движения — при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступила проезд внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, двигавшемуся по главной. При столкновении машин пенсионерка погибла на месте от полученных травм, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД Сочи.