В Отрадненском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, угоне его автомобиля и незаконном обороте оружия

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Отрадненского района. Он обвиняется в убийстве 45-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем и его уничтожении (ч.1 ст.166, ч.1 ст.167 УК РФ), незаконном обороте оружия и его переделке (ч.1 ст.222, ч.1 ст.223 УК РФ).

Установлено, что погибший занимался частным извозом и ранее обвиняемый пользовался его услугами, при этом между ними неоднократно возникали конфликты из-за неполной оплаты проезда. По версии следствия, вечером 5 марта 2017 года мужчины находились возле моста, расположенного над рекой Уруп на окраине станицы Отрадной, где между ними в очередной раз возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый произвел один выстрел из обреза ружья (которое он ранее переделал, хранил и носил с собой) в область головы водителя. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте. Неправомерно завладев автомобилем, он поместил тело погибшего в транспортное средство, перегнал его в безлюдное место и поджег, после чего скрылся. Спустя сутки злоумышленник был задержан.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.