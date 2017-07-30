На Кубани в ДТП погибли пять человек

ДТП случилось около 03:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги поселка Водный, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes.

В результате столкновения на месте происшествия погибли водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля, а еще один пассажир ВАЗа был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.