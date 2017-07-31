Во время шторма в Сочи утонули три человека

Первое сообщение о тонущем человеке поступило около половины седьмого утра. Второе, через несколько часов, в 11:20. У поселка Вардане вытащили тело женщины. По пути, сотрудники ЮРПСО получили сообщение об утонувшем мужчине в районе поселка Уч-Дере. Мужчину спасти удалось.
Вечером поступило сообщение еще об одном теле мужчины на пляже «Чайка». Установлено, что погиб местный житель. Волнения у берегов моря в Сочи продолжаются. Спасители рекомендуют быть острожными и следить во время купания за детьми
Во время шторма в Сочи утонули три человекаПонедельник, 31 июля 2017 09:37
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Первое сообщение о тонущем человеке поступило около половины седьмого утра. Второе, через несколько часов, в 11:20. У поселка Вардане вытащили тело женщины. По пути, сотрудники ЮРПСО получили сообщение об утонувшем мужчине в районе поселка Уч-Дере. Мужчину спасти удалось.
Ключевые слова