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Во время шторма в Сочи утонули три человека

Понедельник, 31 июля 2017 09:37
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Первое сообщение о тонущем человеке поступило около половины седьмого утра. Второе, через несколько часов, в 11:20. У поселка Вардане вытащили тело женщины. По пути, сотрудники ЮРПСО получили сообщение об утонувшем мужчине в районе поселка Уч-Дере. Мужчину спасти удалось.
Вечером поступило сообщение еще об одном теле мужчины на пляже «Чайка». Установлено, что погиб местный житель. Волнения у берегов моря в Сочи продолжаются. Спасители рекомендуют быть острожными и следить во время купания за детьми

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