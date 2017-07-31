В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования неустановленного мужчины на 17 км перегона «Разъезд 11- станция Грушевая» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 30 июля 2017 года, примерно в 19 часов 20 минут, на 17 км перегона «Разъезд 11- станция Грушевая», между станицей Нибержаевской Крымского района Краснодарского края и поселком Грушовая Балка в городе Новороссийске маневровым локомотивом смертельно травмирован неустановленный мужчина.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся организационно-розыскные мероприятия направленные на установление личности пострадавшего.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Внимание! Уважаемые граждане, если кому что-либо известно по данному происшествию, просьба обратиться в полицию или в Краснодарский следственный отдел на транспорте по телефону 8 (861) 259-14-30 или 8 (861) 259-14-29.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан