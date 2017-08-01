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СЮЖЕТ ДНЯ

Московские туристы устроили драку с полицейскими в Анапе

Вторник, 01 августа 2017 00:28
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Молодого человека в состоянии алкогольного опьянения остановил наряд ППС.
В ответ на просьбу предъявить документы столичный гость стал грубить, ударил полицейского по лицу, стал пинать патрульных ногами. Не осталась в стороне и мать дебошира.
В итоге буйных гостей курорта угомонили. Мужчину посадили под административный арест, который может перерасти в заключение на срок до пяти лет. Матери нарушителя предстоит заплатить штраф.

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