Московские туристы устроили драку с полицейскими в Анапе

Молодого человека в состоянии алкогольного опьянения остановил наряд ППС.

В ответ на просьбу предъявить документы столичный гость стал грубить, ударил полицейского по лицу, стал пинать патрульных ногами. Не осталась в стороне и мать дебошира.

В итоге буйных гостей курорта угомонили. Мужчину посадили под административный арест, который может перерасти в заключение на срок до пяти лет. Матери нарушителя предстоит заплатить штраф.