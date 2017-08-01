В Отрадненском районе сотрудник полиции подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мужчина

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в

состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 13 июня 2017 года сотрудник полиции, управляя личным автомобилем марки «Hyundai Elantra», двигался из станицы Отрадной в сторону города Армавира. Не справившись с управлением, он допустил выезд на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль марки Лада 217030 под управлением 34-летнего мужчины и допустил столкновение с ним.

В результате удара автомобиль Лада съехал с трассы и перевернулся, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте.

Согласно данным проведенного медицинского освидетельствования у сотрудника полиции выявлено наличие алкоголя в организме.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.