В Сочи сгорели десять торговых павильонов строительного рынка

В Сочи на территории строительного рынка вспыхнул пожар, в результате успело выгореть десять торговых павильонов. Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

— Сообщение о пожаре поступило в 12.19. На место происшествия направили 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Ликвидировать огонь удалось почти через час, — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, площадь горения составила 150 квадратных метров. погибших и пострадавших в результате ЧП нет.