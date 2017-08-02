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В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины

Среда, 02 августа 2017 14:28
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования неустановленного мужчины на платформе 128 км города Краснодара.

По версии следствия, 2 августа 2017 года, примерно в 1 час 45 минут, на платформе 128 км города Краснодар пассажирским поездом № 608 в ходе следования обнаружен лежащий мужчина в колее железнодорожного пути. Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности пострадавшего.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Внимание! Уважаемые граждане, если кому что-либо известно по данному происшествию, просьба обратиться в полицию или в Краснодарский следственный отдел на транспорте по телефону 8 (861) 259-14-30 или 8 (861) 259-14-29.

 

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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