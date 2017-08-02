В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования неустановленного мужчины на платформе 128 км города Краснодара.

По версии следствия, 2 августа 2017 года, примерно в 1 час 45 минут, на платформе 128 км города Краснодар пассажирским поездом № 608 в ходе следования обнаружен лежащий мужчина в колее железнодорожного пути. Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности пострадавшего.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Внимание! Уважаемые граждане, если кому что-либо известно по данному происшествию, просьба обратиться в полицию или в Краснодарский следственный отдел на транспорте по телефону 8 (861) 259-14-30 или 8 (861) 259-14-29.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан