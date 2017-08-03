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Четыре человека погибли в ДТП в Ейском районе Кубани

Четверг, 03 августа 2017 00:35
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В дежурную часть отдела МВД РФ по Ейскому району в 14:45 поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
По предварительным данным на автодороге между Ейском и хутором Приазовка произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии на месте погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На данный момент сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Подробности уточняются.

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