Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35 человек

Количество россиян, пострадавших при взрыве в Абхазии, увеличилось до 35. Об этом РБК заявил пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Турал Джавадов. Взрыв произошел на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморском.

Всего пострадали 60 человек, уточнил Джавадов со ссылкой на «последние данные Минздрава Абхазии». Из 35 пострадавших россиян 27 были госпитализированы, но их жизни ничто не угрожает, отметил Джавадов.

Ранее в посольстве сообщали о 20 пострадавших граждан России. Начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия говорил, что пострадали 19 россиян, один из которых находится в «стабильно тяжелом» состоянии.

Ломия объяснял количество пострадавших тем, что «недалеко от эпицентра [взрыва — РБК] находится источник минеральной воды»: «Это излюбленное место туристов».

В пресс-службе Южного военного округа сообщили РБК, что военные объекты российской военной базы не пострадали при взрыве на абхазском складе.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказывал РБК, что пострадавшие — «туристы, которые путешествовали не в составе организованных туристских групп».