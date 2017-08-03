В Геленджике локализован природный пожар на площади два гектара‍

В Краснодарском крае, в районе поселка Кабардинка, неподалеку от Геленджика, огнеборцы локализовали крупное возгорание сухой травы.
Соответствующее сообщение сегодня, 2 августа, опубликовала пресс-служба Главка МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Согласно обнародованным ведомством данным, открытое горение уже ликвидировано. На месте работает наземная группировка огнеборцев.
Кроме того, специалисты осуществляют мониторинг и ликвидацию многочисленных очагов тления с помощью ранцевых установок, − заявили в МЧС.
В ликвидации возгорания был задействован вертолет модели «Ка-32», который сбросил на очаг несколько тонн воды и вернулся на стоянку.
Общая площадь пожара составила около гектара.
Всего в ликвидации возгорания приняли участие более 40 человек и 11 единиц спецтехники.