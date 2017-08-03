В Тбилисском районе перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении смерти по неосторожности малолетнему племяннику

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности малолетнему племяннику (ч.1 ст.109 УК РФ). По версии следствия, 13 июня 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый прибыл к месту жительства своего родственника в хутор Зубов Тбилисского района для дальнейшего употребления совместно с последним спиртосодержащей продукции. Находясь во дворе домовладения, он предложил малолетнему сыну родственника попробовать алкоголь, а затем распил совместно с ребенком спиртное. После этого мальчик ушел спать, однако алкогольное опьянение вызвало у ребенка рвотный рефлекс, в результате чего во сне наступила его смерть ввиду аспирационной асфиксии. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.