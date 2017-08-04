В Анапе мужчина подозревается в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 47-летней сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). По версии следствия, днем 27 июля 2017 года сожители находились дома в садоводческом товариществе «Колос», где совместно распивали алкоголь. В процессе употребления спиртных напитков между ними возник конфликт на почве проявляемой женщиной ревности к сожителю, в связи с чем она стала оскорблять его. В ответ мужчина взял со стола бутылку с растворителем и вылил на оппонентку, а затем при помощи зажигалки поджег. Осознав противоправность своих действий, он стал самостоятельно оказывать пострадавшей помощь, потушил возгорание и обратился к соседям для вызова скорой медицинской помощи. По приезду медицинской бригады потерпевшая была госпитализирована, однако скончалась в этот же день в больнице в результате полученных ожогов. В настоящее время мужчина задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.