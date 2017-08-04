Следователи выяснили обстоятельства травмирования током высокого напряжения несовершеннолетнего в Славянском районе

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выяснены обстоятельства травмирования током высокого напряжения 13-летнего подростка, проживающего в садовом товарищеском обществе «Приазовец» Славянского района Краснодарского края.

По версии следствия, 1 августа 2017 года примерно в 20 часов, подросток, находясь на неохраняемом железнодорожном мосту через магистральный канал расположенного на 34 км пикет 9 перегона станций Себедахово-Протока, оборудованном предупредительными табличками «Высокое напряжение», забрался по металлической ферме моста на его вверх, в результате чего допустил приближение к контактному проводу с напряжением в контактной сети 27500 вольт. В следствии чего произошло кратковременное электрическое замыкание контактной сети и поражение электрическим током 13-летнего подростка, после чего он упал вниз на рельсы. Пострадавший был доставлен в тяжелом состояние в реанимационное состояние МБУЗ «Славянская ЦРБ» с диагнозом термический ожог тела 70%, а 2 августа 2017 года в тяжелом состоянии госпитализирован в ожоговое отделение Краснодарской термической больницы № 1 для дальнейшего лечения. В настоящее время подросток жив и ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан