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СЮЖЕТ ДНЯ

В Туапсе зарезали 82-летнюю учительницу

Понедельник, 07 августа 2017 09:05
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По данным правоохранительных органов, 82-летняя пенсионерка погибла от ножевых ранений, которые злоумышленник нанес в область шеи.
— По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — прокомментировала «КП» помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян. — Следователи устанавливают подробности происшедшего.
По предварительной информации, погибшая женщина подрабатывала репетиторством. Также известно, что после совершения преступления злоумышленник забрал из квартиры ценные вещи.

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