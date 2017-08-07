ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в районе Анастасиевской

Потерпевшая 1969 года рождения от полученных травм скончалась на месте.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 августа в 6.10.
Молодой человек 1995 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-21440, сообщила старший инспектор отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ирина Завадская.
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в районе АнастасиевскойПонедельник, 07 августа 2017 09:06
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Потерпевшая 1969 года рождения от полученных травм скончалась на месте.
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