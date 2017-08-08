В Северском районе в ДТП погибла пассажирка «Семерки»

По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota при повороте налево не уступила дорогу отечественной легковушке и столкнулась с ней. В результате ДТП на месте пришествия погибла 56-летняя пассажирка «Семерки», сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Также были госпитализированы 33-летняя пассажирка отечественной машины и водитель иномарки.