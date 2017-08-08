По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota при повороте налево не уступила дорогу отечественной легковушке и столкнулась с ней. В результате ДТП на месте пришествия погибла 56-летняя пассажирка «Семерки», сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
Также были госпитализированы 33-летняя пассажирка отечественной машины и водитель иномарки.
В Северском районе в ДТП погибла пассажирка «Семерки»Вторник, 08 августа 2017 09:34
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По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota при повороте налево не уступила дорогу отечественной легковушке и столкнулась с ней. В результате ДТП на месте пришествия погибла 56-летняя пассажирка «Семерки», сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
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