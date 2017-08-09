В Сочи рабочий цеха переработки предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении рабочего цеха переработки АО «Мацестинский чай». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 5 апреля 2017 года мужчина, состоя в должности главного инженера и обладая на основе выданной генеральным директором доверенности полномочиями представителя работодателя в трудовых отношениях, за денежное вознаграждение в устной форме привлек 35-летнего мужчину к проведению покрасочных работ ферм перекрытий одного из цехов (чайная фабрика), расположенного в Хостинском районе. Между тем, организационно-технологическая документация на производство работ, как и средства индивидуальной защиты отсутствовали, а также лицо, ответственное за безопасную работу на высоте. Мужчине предоставили в пользование не укрепленную к зданию растяжками передвижную сборно-разборную строительную вышку, с которой он упал при выполнении работ на бетонное покрытие с высоты 7 метров. В результате потерпевший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 24 апреля 2017 года в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.