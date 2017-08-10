В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки при катании на гидроцикле

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки при катании на гидроцикле.

По предварительным данным, 9 августа 2017 года на территории пансионата «Солнечный берег» черноморского побережья города Геленджика 13-летняя девочка, жительница города Москва, каталась на гидроцикле и не справившись с управлением выскочила на берег, получив множественные ранения и травмы. Несовершеннолетняя была доставлена в хирургическое отделение городской больницы Геленджик.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан