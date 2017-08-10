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В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки при катании на гидроцикле

Четверг, 10 августа 2017 10:11
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки при катании на гидроцикле.
По предварительным данным, 9 августа 2017 года на территории пансионата «Солнечный берег» черноморского побережья города Геленджика 13-летняя девочка, жительница города Москва, каталась на гидроцикле и не справившись с управлением выскочила на берег, получив множественные ранения и травмы. Несовершеннолетняя была доставлена в хирургическое отделение городской больницы Геленджик.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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