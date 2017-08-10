〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи задержали участника уличных гонок‍

Четверг, 10 августа 2017 23:59
Оцените материал
(0 голосов)

Сегодня в интернете появилась видеозапись ночных гонок, проходивших на улице Ленина в Адлерском районе Сочи - стритрейсеры разогнали Lamborghini Huracan и Audi до 280 км/ч.

Ролик заинтересовал сотрудников полиции – в ходе проведения проверки сотрудники ДПС установили место парковки автомобилей, запечатленных на видео.

Вскоре был задержан водитель одной из иномарок. Им оказался турист из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сейчас он дает объяснения. Составлен протокол об административном правонарушении. "Известно, что он является владельцем обеих машин, участвовавших в гонке", - цитирует сообщение РИА Новости.

Прочитано 17 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.