В Сочи задержали участника уличных гонок‍

Сегодня в интернете появилась видеозапись ночных гонок, проходивших на улице Ленина в Адлерском районе Сочи - стритрейсеры разогнали Lamborghini Huracan и Audi до 280 км/ч.

Ролик заинтересовал сотрудников полиции – в ходе проведения проверки сотрудники ДПС установили место парковки автомобилей, запечатленных на видео.

Вскоре был задержан водитель одной из иномарок. Им оказался турист из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сейчас он дает объяснения. Составлен протокол об административном правонарушении. "Известно, что он является владельцем обеих машин, участвовавших в гонке", - цитирует сообщение РИА Новости.