В Выселковском районе молодой человек подозревается в убийстве сожительницы

Следственным отделом по Выселковскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 21-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в вагончике полевого стана, расположенном на окраине станицы Балковской, где молодой человек неофициально работал сторожем, охраняя арбузные поля. По версии следствия, вечером 10 августа 2017 года молодые люди находились дома, где между ними возник конфликт. В ходе ссоры молодой человек взял гладкоствольное охотничье ружье, принадлежащее арендатору поля, и произвел один выстрел в область грудной клетки сожительницы, убив ее. После этого он позвонил своим родителям с просьбой вызвать сотрудников скорой медицинской помощи, не сообщив о совершенном им преступлении.

В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен, с ним проведена проверка показаний на месте, устанавливается мотив убийства. Следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.