Три человека погибли в ДТП на Кубани, авария произошла рано утром в воскресенье в Северском районе, рассказали в полиции. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ» пытался обогнать грузовик MAN, но не убедился в безопасности маневра, в итоге легковушка столкнулась с мопедом, следующим в попутном направлении.

На месте погиб водитель мопеда, двое его пассажиров скончались в больнице. Среди погибших — несовершеннолетняя девушка, уточняет «Федеральное агентство новостей». Водитель «ВАЗ» госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится расследование, на месте аварии работают сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой».