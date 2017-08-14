В Северском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 46-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 9 августа 2017 года мужчина находился в хозяйственной постройке своего домовладения, расположенного по улице Волгоградской в поселке Ильском, где распивал спиртные напитки вместе со знакомым. В процессе употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома взял самодельное огнестрельное оружие и произвел из него выстрел металлической дробью в область головы гостя. Двое суток потерпевший пролежал в указанной постройке и в связи с ухудшением состояния его здоровья злоумышленник обратился в полицию. Мужчина был доставлен в больницу, где ему была проведена операция, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.