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СЮЖЕТ ДНЯ

Приморские города Кубани затопило дождем

Среда, 16 августа 2017 10:09
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Во вторник половине дня вторника проливной дождь, сопровождаемый сильными порывами ветра, обрушился на города Черноморского побережья. Подтопило Анапу, Дивноморское, частично — Новороссийск.
Треть месячной нормы осадков выпала в Геленджике. Он пострадал наиболее сильно. Люди передвигались по колено в воде, автомобили буквально плыли по городским улицам. В настоящее время вода с улиц отступает.
Неблагоприятный прогноз сохраняется и на следующие сутки. Грозы и шторм ожидаются также на Азовском побережье.

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