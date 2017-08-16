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В Динском районе генеральный директор предприятия стал фигурантом уголовного дела о получении взятки

Среда, 16 августа 2017 14:15
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Следственным отделом по Динскому району СКР по краю расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Динское автотранспортное предприятие", подозреваемого в получении взятки за незаконные действия в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Установлено, что мужчина является генеральным директором предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере пассажирских перевозок. По версии следствия, в мае 2017 года он потребовал от начальников бригад указанной организации денежные средства в размере 800 рублей с каждого водителя за одну рабочую смену за общее покровительство и попустительство по службе, а также беспрепятственный допуск к управлению транспортными средствами и выезд на маршрут за вторую половину мая. Мужчины согласились, однако сообщили об этом в правоохранительные органы. 31 мая 2017 года директор лично получил от начальника гаража взятку в размере, превысившем 180 тысяч рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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