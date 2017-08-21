В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту травмирования током несовершеннолетнего на станции Пашковская

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования электрическим током 16-летнего подростка.

По предварительным данным, 19 августа 2017 года, примерно в 19 часов 20 минут, на станции Пашковская, расположенной в черте города Краснодара, мальчик по пути домой решил посмотреть на закат и залез на вагон электропоезда. При приближении к контактной сети его ударило током. 16-летний подросток доставлен в ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» с 60% ожогов тела.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники железнодорожной станции, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан