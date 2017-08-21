Женщине водителю за рулем троллейбуса стало плохо

Авария произошла вечером 19 августа на улице Офицерской. По предварительным данным, женщине за рулем троллейбуса стало плохо и она потеряла сознание во время движения.
В результате ДТП повреждения получили 11 автомобилей. Кроме водителя троллейбуса никто из участников аварии за медпомощью не обратился.
Женщине водителю за рулем троллейбуса стало плохоПонедельник, 21 августа 2017 23:07
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Авария произошла вечером 19 августа на улице Офицерской. По предварительным данным, женщине за рулем троллейбуса стало плохо и она потеряла сознание во время движения.
Ключевые слова