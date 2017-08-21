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СЮЖЕТ ДНЯ

Женщине водителю за рулем троллейбуса стало плохо

Понедельник, 21 августа 2017 23:07
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Авария произошла вечером 19 августа на улице Офицерской. По предварительным данным, женщине за рулем троллейбуса стало плохо и она потеряла сознание во время движения.
В результате ДТП повреждения получили 11 автомобилей. Кроме водителя троллейбуса никто из участников аварии за медпомощью не обратился.

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