Следователи выясняют причину крушения легкомоторного вертолета Робинсон в Краснодарском крае

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняются причины крушения вертолета в Краснодарском крае.

По уточненным данным, 21 августа 2017 года, примерно в 21 час 35 минут, легкомоторный вертолет Робинсон марки Р66 потерпел крушение в районе горы «Медведь», рядом с поселком Малый Утриш Анапского района Краснодарского края. На борту вертолета находился только пилот – 53-летний житель города Волгограда. Заказчиком полета был ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Вертолет вылетел из аэропорта Анапа и направлялся на вертолетную площадку ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо», расположенную в поселке Абрау-Дюрсо. При крушении вертолета пилот погиб.

В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан