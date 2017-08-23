В Сочи «хвост» фуры повел себя необычным образом при заходе в поворот

Авария с участием большегрузного автомобиля и отечественного автомобиля произошла на Мамайском перевале в Сочи.
В районе грушевых садов на Мамайском перевале 23 августа около 7:20 грузовая фура на подъеме выполняла правый поворот. Во время маневра "хвост" фуры вылетел на встречную полосу и зацепил "Жигули". Сильным ударом отечественный автомобиль отбросило в сторону.
Обстоятельства ДТП уточняются.
В Сочи «хвост» фуры повел себя необычным образом при заходе в поворотСреда, 23 августа 2017 23:22
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Авария с участием большегрузного автомобиля и отечественного автомобиля произошла на Мамайском перевале в Сочи.
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