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В Сочи «хвост» фуры повел себя необычным образом при заходе в поворот

Среда, 23 августа 2017 23:22
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Авария с участием большегрузного автомобиля и отечественного автомобиля произошла на Мамайском перевале в Сочи.
В районе грушевых садов на Мамайском перевале 23 августа около 7:20 грузовая фура на подъеме выполняла правый поворот. Во время маневра "хвост" фуры вылетел на встречную полосу и зацепил "Жигули". Сильным ударом отечественный автомобиль отбросило в сторону.
Обстоятельства ДТП уточняются.

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