В Сочи «хвост» фуры повел себя необычным образом при заходе в поворот

Авария с участием большегрузного автомобиля и отечественного автомобиля произошла на Мамайском перевале в Сочи.

В районе грушевых садов на Мамайском перевале 23 августа около 7:20 грузовая фура на подъеме выполняла правый поворот. Во время маневра "хвост" фуры вылетел на встречную полосу и зацепил "Жигули". Сильным ударом отечественный автомобиль отбросило в сторону.

Обстоятельства ДТП уточняются.