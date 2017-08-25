На Кубани и Ставрополье произошло землетрясение

«Информация о подземном толчке поступила из Отрадненского района в 12:35 по московскому времени. По предварительным данным, магнитуда составила четыре. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным МЧС, администрация района сформировала оперативные группы по обследованию территории и мониторингу обстановки.