На Кубани и Ставрополье произошло землетрясение

«Информация о подземном толчке поступила из Отрадненского района в 12:35 по московскому времени. По предварительным данным, магнитуда составила четыре. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — сказал сотрудник пресс-службы.
По данным МЧС, администрация района сформировала оперативные группы по обследованию территории и мониторингу обстановки.
На Кубани и Ставрополье произошло землетрясениеПятница, 25 августа 2017 10:10
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«Информация о подземном толчке поступила из Отрадненского района в 12:35 по московскому времени. По предварительным данным, магнитуда составила четыре. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — сказал сотрудник пресс-службы.
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