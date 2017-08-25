Шесть человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на Кубани

Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие — 6 (по другим данным — 12) рабочих утонули.
В пятницу, 25 августа, в 8.07 от единой диспетчерской службы Темрюкского района в Главное управление МЧС России по краю поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса упал вахтовый автобус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В нем было около 20 человек. По предварительным данным, шестеро из них погибли. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, они без сознания, сообщил источник в МЧС.
По уточненной информации, трагедия произошла с автобусом, который перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».
Шесть человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на КубаниПятница, 25 августа 2017 10:10
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Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие — 6 (по другим данным — 12) рабочих утонули.
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